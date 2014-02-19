У Будинку профспілок під час пожежі ніхто не постраждав - Штаб спротиву

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Штабу національного спротиву.

Разом з тим, на деяких Інтернет-сайтах з`являються повідомлення про начебто наявність жертв під час пожежі. Такі повідомлення не відповідають дійсності, зазначається в повідомленні.

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Під час пожежі були вжиті всі необхідні заходи для евакуації громадян, у тому числі тих, які знаходилися у госпіталі медичної служби, викладено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 19 лютого в Києві у Будинку профспілок живцем згоріли 40-50 осіб. Про це повідомив заступник голови фракції ”Батьківщини” Сергій Соболєв, у ТВі.

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”У нас змінюється інформація кожної годину. Зараз по списках, які ми отримуємо з лікарень, це не менше від 40-50 людей, вони реально вже загинули”, – зазначив народний депутат.

За його словами, йдеться про поранених, які перебували в Будинку профспілок і не могли пересуватися.

”Ми не знаємо до цих пір, скільки згоріло живцем людей у Будинку профспілок, коли туди одночасно силовики на перший і дев’ятий поверх кинули гранати. Це була навмисна операція і вкрай жорстока. Адже там були поранені, вони не могли пересуватися. На той момент було понад 100 поранених. Тут ми не знаємо навіть конкретних прізвищ, тому не можемо навіть скласти списки”, – заявив він.

Списки загиблих, за словами Соболєва, уточнюють фактично щогодини.

Нагадаємо, Будинок профспілок загорівся ввечері 18 лютого. Пожежу досі не загасили.

За інформацією ГУ ДСНС України у м. Києві, з Будинку профспілок було врятовано 41 особу на 3-9-х поверхах будівлі. Близько 17.00 повідомили, що рятувальники обстежили частину Будинку профспілок з Хрещатика з 1-го по 8-й поверхи, де триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих не виявлено, зазначили в ДСНС.