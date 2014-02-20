Медведєв опросив Януковича не бути ганчіркою

Росія продовжить співпрацю з Україною, але буде виходити з того, щоб влада була легітимною, ”в тонусі, щоб об неї не витирали ноги”.

Про це прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив сьогодні на засіданні уряду, повідомляє РИА Новости.

«Ми, звичайно, з українськими партнерами продовжимо співпрацю за всіма напрямами, за якими домовлялися, будемо намагатися робити все, щоб виконувати ті обіцянки, які їм давалися. У той же час для цього необхідно, щоб самі партнери були в тонусі і щоб влада, яка в Україні працює, була легітимною та ефективною, щоб об цю владу як про ганчірку ноги не витирали», - сказав Медведєв.

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Він додав, що Росія буде дотримуватися всіх домовленостей.

«У той же час виходимо з того, що влада в Україні повинна сконцентруватися для того, щоб захистити людей, захистити правоохоронні структури, які стоять на сторожі державних інтересів і захищають тих же самих людей, тільки в цьому випадку можна розвивати повноцінну економічну співпрацю», - сказав прем'єр РФ.

Медведєв попросив членів уряду РФ дотримуватися цієї позиції.