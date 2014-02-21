У Міноборони не відповідають на дзвінки Пентагону

Міністр оборони США Чак Гейґел протягом минулого тижня багато разів намагався зв’язатися з Міністерством оборони України, щоб обговорити насильство в Києві, але ніхто з посадовців там не відповів, повідомив у четвер речник Пентагону контр-адмірал Джон Кербі, передає Радіо Свобода.

За його словами, ця відмова «дуже незвичайна» – як правило, американському міністрові легко додзвонитися до військових інших країн. І ще у грудні український міністр відповів на дзвінок Гейґела, додав речник на прес-конференції в Міністерстві оборони США.

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Кербі нагадав, що Гейґел закликає Збройні сили України не втручатися в конфлікт, який «можна і потрібно вирішити політичним шляхом».

Речник також зауважив, що США наразі не готують планів евакуації своїх громадян з України, якщо становище там далі погіршиться.