ВР сьогодні має повернути Конституцію 2004 року - Рибак
10:21, 21 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що сьогодні парламент має розглянути питання щодо повернення до Конституції 2004 року.
Рибак каже, що Рада може повернути Конституцію-2004
Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання ВР спікер зазначив, що парламент сьогодні має ухвалити низку законів.
“Перший закон, нам потрібно прийняти, — повернутися до Конституції 2004 року. Це перше питання”, - підкреслив спікер і додав, що “сьогодні ми повинні прийняти цей закон”.
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Також, наголосив Рибак, сьогодні ВР має ухвалити постанову парламенту щодо амністії учасників акцій.
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