ВР сьогодні має повернути Конституцію 2004 року - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання ВР спікер зазначив, що парламент сьогодні має ухвалити низку законів.

“Перший закон, нам потрібно прийняти, — повернутися до Конституції 2004 року. Це перше питання”, - підкреслив спікер і додав, що “сьогодні ми повинні прийняти цей закон”.

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Також, наголосив Рибак, сьогодні ВР має ухвалити постанову парламенту щодо амністії учасників акцій.