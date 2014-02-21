Добкін може ввести на території Харківської області спеціальний режим

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав Добкін 20 лютого під час прямої лінії в редакції газети «Комсомольська правда» в Україні».

«Як у керівника цивільного захисту в Харківській області у мене є достатньо повноважень для того, щоб вводити різні режими. Я не кажу про надзвичайний стан, тому що це прерогатива Президента України. Але є інші види спеціальних режимів, які дозволять нам на законній підставі захищати свою територію», - сказав Добкін.

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Він зазначив, що якщо ситуація в країні стане некерованою, то єдиним легітимним органом на території регіону буде Харківська обласна рада. Губернатор додав, що облрада у такій ситуації також матиме право провести обласний референдум та винести на нього «декілька питань».

«Якщо ситуація керованості в країні буде порушена, то головним і єдиним легітимним органом на території Харківської області залишиться обласна рада. Ми зберемо сесію обласної ради, на якій група депутатів пропонуватиме винести на екстрений всеобластной референдум декілька питань. Яких саме - залежатиме від ситуації. Тоді самі люди на території Харківської області визначаться, що нам робити в такій складній ситуації. Це буде рішення не обласної ради, це буде рішення всіх жителів нашого регіону», - зазначив Добкін.