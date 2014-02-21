Конституцію 2004 року повернуть до вересня - ЗМІ

13:08, 21 лютого 2014
Політика
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За інформацією ЗМІ, Конституція України буде реформована до вересня 2014 року.

По информации СМИ, Конституцию реформируют к сентябрю / ukrliter.com

Опозиція і влада України домовилися реформувати Конституцію країни до вересня 2014 року. Як пишуть РИА Новости, про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на європейське дипломатичне джерело.

За словами співбесідника агентства, угода містить план конституційної реформи, яка перерозподілить повноваження Президента на користь парламенту і уряду. Інших деталей угоди він не навів.

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Угода була досягнута за підсумками переговорів представників влади та опозиції за участю європейських дипломатів. Раніше в Адміністрації Президента України Віктора Януковича повідомили, що учасники переговорів у Києві домовилися про парафування угоди з врегулювання кризи, документ планують підписати о 12.00 за київським часом. У свою чергу, прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначав, що проект угоди з розв’язання внутрішньополітичного конфлікту в країні вже готовий, але поки що остаточно не узгоджений.

Рейтер також відзначає, що представники опозиції хочуть внести деякі зміни до угоди.

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