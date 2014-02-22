Тимошенко вичерпала себе в українській політиці - Жванія

Про це кореспонденту Gordonua.com заявив народний депутат Давид Жванія.

"Я вірю в необхідність звільнення Тимошенко. Цей фетиш необхідно завершити. Потрібно закінчити з Януковичем і з історією Тимошенко, я маю на увазі з історією її ув'язнення. Листи Тимошенко, висловлювання Тимошенко, поїздки до Тимошенко - країна не може жити з Тимошенко у в'язниці, вона втомилася від Тимошенко у в'язниці. Тимошенко має вийти і, нарешті, зайнятися собою", - сказав Жванія.

Депутат вважає, що лідер опозиції вичерпала себе у конфліктах з президентами Віктором Ющенком і Віктором Януковичем, і їй час дати дорогу молодшим політикам.

"У неї вистачить мужності зрозуміти, що після цієї бійки, яка у неї була з Ющенком, а потім з Януковичем, в українській політиці вона себе вичерпала. В якості лідера громадянської і громадської думки після свого звільнення вона була б куди більш ефективною. В Україні вже сформовано нове молоде покоління політиків, які і повинні займатися політикою", - вважає Жванія.