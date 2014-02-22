Кличко звернувся до мітингувальників з проханням не перешкоджати проходу депутатів у ВР

Про це він заявив, виступаючи на мітингу біля стін парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі «Удару».

"Хочу звернутися до кожного. Зараз потрібно зберігати спокій і толерантність. Будь ласка, дайте людям виходити і заходити. Нам важливий кожен голос. Щоб депутати від Партії регіонів не боялися приходити, і ми могли прийняти необхідні для країни рішення", - звернувся Кличко до мітингувальників.