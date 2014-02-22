Кличко звернувся до мітингувальників з проханням не перешкоджати проходу депутатів у ВР
15:33, 22 лютого 2014Політика
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Лідер "Удару" Віталій Кличко звернувся до протестувальників, які прийшли у Верховну Раду з проханням не перешкоджати проходу депутатів, журналістів і співробітників парламенту у ВР.
Олег Тягнибок та Віталій Кличко
Про це він заявив, виступаючи на мітингу біля стін парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі «Удару».
"Хочу звернутися до кожного. Зараз потрібно зберігати спокій і толерантність. Будь ласка, дайте людям виходити і заходити. Нам важливий кожен голос. Щоб депутати від Партії регіонів не боялися приходити, і ми могли прийняти необхідні для країни рішення", - звернувся Кличко до мітингувальників.
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