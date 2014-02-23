ЗМІ: У Харкові члени "Оплоту" в'їхали в натовп на двох автомобілях

05:09, 23 лютого 2014
Політика
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"Оплотівці" в'їхали на двох автомобілях в натовп людей, що перебувають на площі Свободи, побили їх і намагалися захопити техніку

Про це повідомляє АТН з посиланням на очевидців.

Співорганізатор Євромайдану в Харкові Володимир Чистилін підтвердив виданню, що дійсно члени "Оплоту" напали на людей. Є травмовані. На місці працює міліція.

Раніше повідомлялося, що близько сотні невідомих штурмують будівлю Харківської ОДА, де закрилися "євромайданівці".

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