ЗМІ: У Харкові члени "Оплоту" в'їхали в натовп на двох автомобілях
05:09, 23 лютого 2014Політика
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"Оплотівці" в'їхали на двох автомобілях в натовп людей, що перебувають на площі Свободи, побили їх і намагалися захопити техніку
Про це повідомляє АТН з посиланням на очевидців.
Співорганізатор Євромайдану в Харкові Володимир Чистилін підтвердив виданню, що дійсно члени "Оплоту" напали на людей. Є травмовані. На місці працює міліція.
Раніше повідомлялося, що близько сотні невідомих штурмують будівлю Харківської ОДА, де закрилися "євромайданівці".
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