ЗМІ: У Харкові члени "Оплоту" в'їхали в натовп на двох автомобілях

Про це повідомляє АТН з посиланням на очевидців.

Співорганізатор Євромайдану в Харкові Володимир Чистилін підтвердив виданню, що дійсно члени "Оплоту" напали на людей. Є травмовані. На місці працює міліція.

Раніше повідомлялося, що близько сотні невідомих штурмують будівлю Харківської ОДА, де закрилися "євромайданівці".