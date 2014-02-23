Всі справи про вбивства мітингувальників об'єднали в одне провадження

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу в парламенті.

“Всі вбивства, які відбулися на Майдані раніше, вони були розкидані по окремих кримінальних справах. Ними займалися органи внутрішніх справ на низовому рівні. Тобто, міліція розслідувала справи, де людей убивала міліція”, - сказав Махніцький.

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Він відзначив, що було дано доручення, щоб усі ці справи були передані до провадження слідчих з особливо важливих справ Генеральної прокуратури й були об'єднані в одне провадження.

“На сьогоднішній день всі справи об'єднані в одне провадження і розслідування здійснюються не щодо поодиноких убивств, а по факту масового вбивства людей”, - наголосив Махніцький.