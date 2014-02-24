Державна казна розграбована, Україна доведена до банкрутства - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив на засіданні Погоджувальної ради.

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«Вчора я отримав інформацію з Національного банку України, із Державного казначейства України про те, що державна казна розграбована, країна доведена до банкрутства», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що “тепер зрозуміло, за які гроші будувалися Межигір'я і все інше”.

Разом з тим Яценюк не назвав жодних показників, за його словами, “неймовірного бюджетного дефіциту не до кінця поточного року, а до кінця поточного місяця”.

Він наголосив, що на сьогодні зарплати бюджетникам же затримано на 10 днів.

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“Платити боргові зобов'язання нічим”, - додав лідер фракції «Батьківщина».

Він підкреслив, що зараз “дуже важливе завдання - втримати банківську систему, і для цього є резерви, в тому випадку, якщо центральний банк, в першу чергу, буде взятий під контроль новою владою, і в другу чергу буде виконувати ті завдання, які стоять перед ним щодо стабільності національної грошової одиниці, недопущення інфляції”.

Яценюк зазначив, що зараз Україні необхідна допомога Західного світу і негайно треба відновити програму співпраці з МВФ.

За словами Яценюка, він розмовляв з міністром фінансів США, який після зустрічі «Великої двадцятки» поінформував, що “процес фінансової підтримки України запущений, і все залежить від того, як швидко ми сформуємо справді уряд народної довіри”.