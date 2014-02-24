Голова Севастополя подав у відставку і вийшов з ПР
12:14, 24 лютого 2014Політика
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Голова севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба подав у відставку
Яцуба подав у відставку
Це з'ясувалося сьогодні на закритому апаратній нараді в міській адміністрації, повідомляє 0692.ua.
Володимир Яцуба вже написав заяву про відставку з посади голови СМДА та про вихід з Партії Регіонів.
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