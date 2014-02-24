Голова Севастополя подав у відставку і вийшов з ПР

Це з'ясувалося сьогодні на закритому апаратній нараді в міській адміністрації, повідомляє 0692.ua.

Володимир Яцуба вже написав заяву про відставку з посади голови СМДА та про вихід з Партії Регіонів.

Читайте такожСепаратисти у Севастополі вирішили переобрати городського головуУ найближчі півгодини в адміністрації міста відбудеться брифінг для журналістів, який сьогодні відбувається раніше звичайного, на якому екс-градоначальник, можливо, пояснить свою позицію і розповість про подальші плани.