ОБСЄ призначила спеціального посланця по Україні

Міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Швейцарії Дідіє Бурхалтер призначив спеціальним посланцем організації в Україні посла Швейцарії у ФРН Тіма Гулдіманна для координації всієї діяльності ОБСЄ щодо України після зміни в ній влади.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ, штаб-квартира якої знаходиться у Відні.

"Посол Гулдіманн швидко проведе консультації з усіма сторонами і буде тісно співпрацювати з міжнародними партнерами", - сказав Бурхалтер під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью Йорку.

Сайт зазначає, що Гулдіманн є досвідченим швейцарським дипломатом і має досвід роботи в ОБСЄ.

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"З огляду на ситуацію, яка в Україні змінюється швидко, Бурхалтер ще раз наголосив на важливості справедливого та широкого процесу трансформації, осторонь якого не повинна залишатись будь-яка частина країни або громада", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.

"Він також запропонував створити міжнародну Контактну групу по Україні як потенційну платформу для координації та обміну інформацією щодо міжнародної допомоги та реалізації проектів (в Україні)", - додає сайт ОБСЄ.

Бурхалтер наголосив, що Гулдіманн прибуде до Києва у найближчі кілька днів для обговорення допомоги, якої потребує Україна від ОБСЄ.