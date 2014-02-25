На Львівщині демонтували пам'ятник Кутузову

Погруддя відомому російському полководцю Михайлові Кутузову демонтували у понеділок у місті Броди (Львівська область) на західній Україні. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві телеканали.

Погруддя зняли з постаменту краном. За його демонтажем спостерігали місцеві депутати і мешканці, які вигукували гасла Української повстанської армії: "Слава Україні!", "Героям слава!".

Читайте такожРозфарбований у синьо-жовті барви пам’ятник у Софії обурив російське МЗСРаніше, 10 грудня 2013 року на сесії Бродівського міської ради депутати вирішили перенести бюст Кутузову зі скверу навпроти Педагогічного коледжу ім. М.Шашкевича на територію комунального підприємства "Броди".