На Львівщині демонтували пам'ятник Кутузову
12:24, 25 лютого 2014Політика
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В містечку Броди Львівської області вчора демонтували пам'ятник Кутузову
Кутузова демонтували / ZIK
Погруддя відомому російському полководцю Михайлові Кутузову демонтували у понеділок у місті Броди (Львівська область) на західній Україні. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві телеканали.
Погруддя зняли з постаменту краном. За його демонтажем спостерігали місцеві депутати і мешканці, які вигукували гасла Української повстанської армії: "Слава Україні!", "Героям слава!".
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