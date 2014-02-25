Лідер «Правого сектору» Ярош зустрічався з Януковичем у день розстрілу майданівців - журналіст
Як стверджує журналіст Мустафа Найєм, запис про зустріч Дмитра Яроша з Януковичем була внесена до журналу відвідувань в Адміністрації президента.
Лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош зустрічався з Віктором Януковичем у день кривавої бійні на Інститутській у Києві 20 лютого.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Мустафа Найєм.
"20 лютого лідер "Правого сектору" зустрічався з Віктором Януковичем, зустріч тривала півтори години, про що є відповідний запис у журналі відвідувань в Адміністрації президента", - написав Найєм.
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Як пояснив журналіст, він написав про це публічно у Facebook, тому що отримати коментар від самого Яроша зараз важко.
"Пишу це тут, оскільки з самим Ярошем зустрітися зараз важко, а ця інформація вимагає публічного коментаря", - зазначив журналіст.