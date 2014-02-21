"Правий сектор" заявив, що не складе зброю до відставки Януковича

Про це лідер організації Дмитро Ярош заявив зі сцени на Майдані Незалежності, повідомляє Українська правда.

"Слава українським героям, які полягли в битві за свободу, справедливість і добробут нашої Батьківщини, нашої України", - почав він.

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"Брати і сестри, ситуація важка. Знову, як і не одноразово, влада зайнялася окозамилюванням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами досягненням. "Правий сектор" не складе зброї. "Правий сектор" не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича", - заявив він.

"Друзі і подруги, я наголошую на тому, що всі винні: Захарченко, командири "Беркута", ті, хто віддавав наказ, снайпера, мають бути заарештовані. "Правий сектор" виступав і виступає за єдність повстанського руху", - сказав Ярош.

"Правий сектор заликає всі суб'єкти Майдану до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні!" – підсумував лідер "Правого сектору".