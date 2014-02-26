Тимошенко планувала реформи в Україні лише після своєї перемоги на виборах - Сікорський
Екс-прем‘єр-міністр Юлія Тимошенко, як і екс-президент Віктор Янукович, відкладала здійснення необхідних реформ в Україні на час після очікуваної перемоги на президентських виборах.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.
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"Пам'ятаю розмову з нею, коли вона була прем'єром. Говорив, що Україна повинна відновити макроекономічну рівновагу і виконувати угоду з Міжнародним валютним фондом, що означало підвищення цін на газ. Тимошенко відкладала це на майбутнє, як Янукович. Обоє декларували підвищення ціни на газ після перемоги у президентських виборх ", - сказав Сікорський.
Він не став коментувати шанси Тимошенко виграти вибори Президента, але зауважив, що багато українців можуть мати питання без відповіді до неї.
"Тимошенко для багатьох українців є символом зловживання судовою владою. Але також багато людей ставить собі питання: як вона здобула своє майно", - сказав міністр.
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Водночас Сікорський позитивно оцінив соратника Тимошенко, в.о. Президента Олександра Турчинова. "Бачу в Україні людей, які знають, що треба робити, могли би це зробити і мали б підтримку не лише на Заході, але також могли б домовлятися з Росією. У тому числі в керівництві Майдану. Хоча б Турчинов", - сказав він.
Раніше сьогодні Сікорський назвав підвищення ціни на газ одним із першочергових завдань нової влади України.