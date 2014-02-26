Розпуск «Беркута» дав можливість сховатися його бійцям - політолог

Керівник соціологічної служби "Український барометр", політолог Віктор Небоженко вважає, що ліквідація спецпідрозділу МВС «Беркут» дає можливість сховатися його бійцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

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«Зараз найпростіше – це знайти 10-15 осіб, які несуть відповідальність за злочинний наказ і його контроль. І не дати можливість екс-беркутівцям піти в підпілля. Ось два конкретні точні завдання», - сказав експерт.

Водночас ліквідацією «Беркута», вважає Небоженко, «вони створили можливість великій кількості беркутівців зникнути».

«Може, якраз і в південно-східному напрямі. Хоча, скоріш за все, вони переїдуть до Росії й там, природно, стануть у нагоді вже в місцевих бандформуваннях», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом ліквідував спецпідрозділ міліції «Беркут».

«Беркута» більше немає. Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року «Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадянської безпеки «Беркут», - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.