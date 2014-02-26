Аваков розпустив Беркут
01:10, 26 лютого 2014Політика
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Виконуючий обов'язки Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков ліквідував спецпідрозділ МВС "Беркут"
Аваков ліквідував спецпідрозділ МВС "Беркут"
По це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.
"Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року "Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції цивільної безпеки" Беркут", - написав він.
Подробиці Аваков обіцяв розповісти на спеціальному брифінгу 26 лютого.
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