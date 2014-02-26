Аваков розпустив Беркут

По це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року "Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції цивільної безпеки" Беркут", - написав він.

Подробиці Аваков обіцяв розповісти на спеціальному брифінгу 26 лютого.