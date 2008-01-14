Курус дорікає Томенку за ”випий мене до дна”

Як відомо, народний депутат Микола Томенко нещодавно порушив тему засилляеротичних сцен на телебаченні. “Дивно, коли чуєш таку критику, оскільки всі канали, які транслюють еротичні програми або програми, які мають еротичні сцени в нічний час, мають державні посвідчення на право трансляції цих програм на території України. І для чого критикувати Нацраду там, де ми нічого не зробили протизаконного” – вважає перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус. За його словами Нацрада має певні пропозиції, які будуть обов’язково внесені до парламенту чи до Кабміну до розгляду в рамках внесення змін до законодавства.

Стосовно чинного закону про рекламу, то, на думку І.Куруса, Нацрада в цьому питанні також діє виключно в межах законодавства. “Якщо в законі про рекламу, співавтором якого, до речі, був М.Томенко, -- говорить І. Курус, -- написано, що торгові марки, які випускають алкогольні напої, можуть спонсорувати телепродукцію, то Нацрада не винувата в тому, що пізніше під торговими марками реєструються також і певні слогани. Як, скажімо, торгова марка “випий мене до дна”. Ми, так само як, скажімо, Комітет захисту споживачів, нічого в даному випадку вдіяти не можемо, якщо закон передбачає подібне. І це питання до депутатів і в першу чергу до самого Томенка, який проводив закон про рекламу, а тепер критикує державні органи за те, що вони його виконують.

Як повідомляв УНІАН, кандидатуру Ігоря Куруса Кабмін пропонує на посаду голови Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення.