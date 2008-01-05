Томенко занепокоєний розгулом реклами і еротики на телебаченні

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО ініціюватиме заслуховування у Верховній Раді звіту Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та інформації Державного комітету телебачення і радіомовлення щодо виконання законодавства в сфері діяльності ЗМІ.

Про це він сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, останнім часом телевізійні канали відмовляються виконувати норму закону про рекламу в частині заборони рекламувати алкогольну продукцію. Крім того, наголосив він, телеканали не дотримуються чинного законодавства щодо тривалості рекламних блоків. Серед очевидних порушень, зазначив М.ТОМЕНКО, і невиконання норм щодо захисту суспільної моралі. Як приклад він назвав той факт, що деякі ефірні, а не кабельні канали “фактично перетворилися на вечірні та нічні еротичні канали”. М.ТОМЕНКО висловив здивування, чому державні органи, які мають контролювати ситуацію, не реагують належним чином на відповідні порушення.

“Останнім часом Нацрада діє як орган по штампуванню частот, а не як інституція, що визначає стратегію інформаційного простору та контролює виконання законодавства в телерадіопросторі”, - наголосив народний депутат.

Він також зазначив, що в даній ситуації важко збагнути, які функції виконує Держкомітет телебачення і радіомовлення, на утримання якого витрачається понад 700 млн. грн.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що декілька останніх років Верховна Рада взагалі не розглядала питань щодо інформаційної політики. Зокрема, за його словами, вже два роки поспіль парламент не заслуховував відповідні звіти Нацради з питань телебачення і радіомовлення, хоча має це робити кожного року. Тому, за словами М.ТОМЕНКА, він буде ініціювати заслуховування найближчим часом у парламенті інформацію відповідних органів.