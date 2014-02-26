Парламент Криму не може відкрити сесію - немає кворуму
15:57, 26 лютого 2014Політика
0 0
Верховна рада Криму не змогла відкрити позачергове засідання, де планувалося розглянути суспільно-політичну ситуацію в регіоні та заслухати звіт Ради міністрів республіки.
Парламент Криму не може зібратися
Як передає кореспондент УНІАН, у залі близько 15 години зібралися лише 49 депутатів (всього у ВР Криму - 100 чоловік).
Спікер ВР Криму Володимир Константинов повідомив, що сесію перенесено на одну годину – до 16.00.
Читайте такожУ ВР Криму не ставлять питання про відокремлення - спікер
Раніше лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров запропонував Константинову скасувати призначену на 15.00 середи позачергову сесію для уникнення сутичок між учасниками мітингів біля парламенту республіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter