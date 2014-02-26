Парламент Криму не може відкрити сесію - немає кворуму

Як передає кореспондент УНІАН, у залі близько 15 години зібралися лише 49 депутатів (всього у ВР Криму - 100 чоловік).

Спікер ВР Криму Володимир Константинов повідомив, що сесію перенесено на одну годину – до 16.00.

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Раніше лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров запропонував Константинову скасувати призначену на 15.00 середи позачергову сесію для уникнення сутичок між учасниками мітингів біля парламенту республіки.