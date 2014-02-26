Міністерство культури блокують вже третій день
19:24, 26 лютого 2014Політика
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Активісти, разом із заступниками міністра культури, запечатали усі кабінети і не пускають на роботу працівників.
Усі кабінети опечатали
Як йдеться у сюжеті ТСН, співробітники вже з понеділка приходять до будівлі лише для того, щоб відмітитись у імпровізованих списках, а потім йдуть у своїх справах. У саме приміщення пускають лише фінансовий відділ, який нараховує зарплатню всім співробітникам сфери культури в Україні.
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