Коло народної довіри Майдану закликало звільнити деякі кабінети КМДА

Відповідну заяву було зачитано зі сцени Майдану, пише Українська правда.

Далі наводимо повний текст.

"Коло народної довіри висловлює свою стурбованість окремими випадками неузгодженості демонстрації зброї та іншими засобами активного захисту, випадками незначних конфліктів.

Ми усвідомлюємо, що наведені факти багато в чому обумовлені трагічними подіями, які разом з Майданом пережила вся наша країна, хронічною втомою і надмірним фізичним та психічним навантаженням, яке лягло на плечі нашого народу.

Тим не менше, описана вище ситуація потребує пильної уваги.

Не менш важливим питанням є забезпечення стабільного управління господарства міста Києва, що напряму пов'язано з функціонуванням адміністративних будівель. Враховуючи наведене, Коло народної довіри звертається до бійців, командирів, громадських активістів, волонтерів, особисто до Дмитра Яроша та Андрія Парубія із пропозицією у найкоротші строки:

Провести переговори з відповідальними співробітниками КМДА на предмет надання персоналу КМДА доступу до окремих кабінетів в адміністративних будівлях в центрі Києва для забезпечення найважливіших функцій управління столичним господарством.

Скликати нараду повноважних представників, командирів, громадських активістів, волонтерів Майдану щодо забезпечення підвищення дисципліни та відповідальності бійців і командирів у поводженні зі зброєю та предметами, що можуть бути використані в такій якості;

зняття психологічної напруги серед бійців і командирів, обумовленої фізичним та психологічним перевантаженням;

організації регулярних тренувань з фізпідготовки, організації культурного та духовного повсякденного життя та розвитку бійців та командирів майдану.

Виключити відкрите носіння зброї та предметів, які можуть бути використані у такій якості.

Майдан має виглядати, як організована спільнота. Таким, як він був до бойових дій".