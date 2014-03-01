Росія проти нав'язаного США посередництва в Криму - постпред РФ в ООН

"Що стосується посередництва, ми вважаємо, що воно необхідно негайно", - сказала Пауер, виступаючи в ефірі американських телеканалів, передає РИА Новости.

На її думку, подібна місія повинна бути незалежною. США стурбовані повідомленнями, що надходять з Криму, додала Пауер.

"Мабуть, є ескалація ситуації замість деескалації", - додала вона.

У свою чергу, Росія виступає проти нав'язаного посередництва для врегулювання ситуації навколо Криму.

Про це заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін після неофіційної зустрічі в Раді Безпеки всесвітньої організації.

"Це те, що треба проаналізувати. Треба запитати владу Криму, що вони думають про таку місію. Але ми проти нав'язаного посередництва", - зазначив він.