РБ ООН проводить щодо України закриті консультації

У них бере участь перший заступник генсека всесвітньої організації Ян Еліассон, передає РИА Новости.

Як повідомив перед початком консультацій офіційний представник ООН Мартін Несіркі, Еліассон має намір поінформувати представників 15 країн - членів Ради про ситуацію в Україні.

Читайте такожСпецпосланець ООН вирішив не їхати в КримЯк повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україні «до нормалізації суспільно-політичної обстановки у цій країні».

Довідка УНІАН. У Сімферополі в ніч на четвер, 27 лютого, невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Протягом наступних днів Росія наростила свою військову присутність у Криму. Російські військові на сьогодні захопили або заблокували майже всі військові об'єкти.

Над Кримом закрито повітряний простір, а також перекрито блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.