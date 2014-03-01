У Балаклаві між російськими солдатами та українськими прикордонниками стоїть живий щит із місцевих мешканців

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

«Прикордонники Севастопольського загону Морської охорони продовжують вести переговори з озброєним формуванням з метою недопущення кровопролиття. Одночасно вживаються усі заходи щодо недопущення силового захоплення загону та майна. Також між контрольно-пропускним пунктом загону та озброєною групою людей живим щитом стали жителі Балаклави, ветерани та сім’ї прикордонників та просять не допустити кровопролиття», – сказано у повідомленні.

Читайте такожМеджліс заявляє про захоплення Кіровського військового аеродрому «Представники російської сторони наполягають на звільненні військової частини, не йдуть на контакт та не відрекомендовуються. Обстановка напружена. Державна прикордонна служба України вживає усі заходи з недопущення силового протистояння та закликає всіх небайдужих громадян не бути сторонніми спостерігачами та не допустити кровопролиття», – наголошує прикордонна служба.

За оперативною інформацією прикордонників, з Севастопольської бухти до групи кораблів та катерів Морського загону, які по бойовій тривозі вийшли в територіальні води України, прямують три ракетні катери Чорноморського флоту Росії та ракетний крейсер «Москва».

Сьогодні близько 13:00 озброєні люди у формі спецназу у кількості близько 300 осіб у повній бойовій екіпіровці здійснили спробу захоплення Севастопольського загону Морської охорони. Старший цієї групи заявив, що має наказ міністра оборони Росії зайняти морську частину.