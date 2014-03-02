Командувач ЧФ РФ відвідав штаб українських ВМС у Севастополі

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело у Севастополі. Джерело припускає, що візит був пов`язаний з врегулюванням ситуації з проникненням до українських військових частин і їх роззброєнням (зокрема, сьогодні озброєні російські військові у Севастополі проникли на територію навчального центру ВМС України, звідки вивезли кілька сотень одиниць вогнепальної зброї). Водночас, співрозмовник висловив сумнів у позитивному результаті цієї зустрічі для української сторони, оскільки російська сторона своїми спробами блокування військових частин практично по всьому Криму разом з представниками проросійськи налаштованих громадських організацій створює ескалацію напруги, виступає с позиції сили, тоді як українські військові намагаються не допустити провокацій, котрі можу спричинити кровопролиття.

Як також стало відомо УНІАН, щойно почалося пікетування штабу ВМС України близько 50 активістами проросійськи налаштованих громадських організацій Севастополя. Вони намагаються блокувати діяльність штабу, «настійливо рекомендують» українським військовим морякам сьогодні зробити вихідний день.