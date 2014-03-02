У Сумах антивоєнний мітинг зібрав 15 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу виступили політики, громадські діячі, ветерани, пенсіонери, представники молоді.

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Учасники мітингу тримали державні прапори України, а також саморобні плакати з написами: “Ні - війні!”, Ми - за мир!”, “З нами Бог і Україна!”, “Ми - не раби!”, ”Руки геть від України!”, “Душу й тіло ми положим!”, “Путін, не лізь в Україну!”, “Україна та Крим - єдині!”, “Росія, зупини Путіна!”, “Путін - геть!”, “Путін, забери свої руки від України - вони в крові!” та безліч інших.

Під час мітингу виступив новообраний голова Сумської обласної ради Микола Клочко, який наголосив, що Україна - “єдина сім`я”, та привітав присутніх на площі росіян та російськомовне населення області. При цьому він повідомив, що при облраді буде створено нову громадську раду при голові облради та раду силових структур “для чіткої координації спільних дій”.

У свою чергу секретар Сумської обласної ради, в. о. міського голови міськради Олександр Лисенко підкреслив, що “війни не хоче ні український, на російський народ”, а також забути про партквитки і ставати всім разом на акції протесту під державні прапори України.

Інші виступаючі закликали присутніх до миру та співдружності, а також максимально з`являтися чоловікам у військкоматах під час загальної мобілізації. Також промовці на мітингу закликали громадян до дисципліни та мирного протесту, протидіяти провокаційним закликам про федералізацію України.

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Мітинг ніхто не організовував, але люди знали, що кожної неділі у місті опівдні починається Народне віче, тому й прийшли на площу.

Загалом антивоєнний мітинг у Сумах тривав майже три години.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Ввечері 1 березня голова Сумської обласної ради Микола Клочко у заявив, що ситуація в області стабільна і контрольована, приводу для паніки немає.