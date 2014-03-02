Путіна чекає «московський нюрнберзький процес», якщо він розпочне війну з Україною - Кравчук

Про це Кравчук сказав в ефірі ток-шоу «Шустер Лайф».

«Я думаю, що Володимира Путіна злякати неможливо, тому що він весь час демонструє свою силу і доводить будь-яку абсурдну ідею до кінця… Я слідкую за подіями і в Росії, і в Чечні, і поза Чечнею», - наголосив перший президент.

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Він назвав немислимою війну між двома слов’янськими народами, яка неминуче переросте у третю світову.

«Єдине, я можу звернутися до Путіна і сказати: так він може реалізувати божевільну ідею розв’язати війну з Україною, може.. але його чекатиме московський нюрнберзький процес», - переконаний Кравчук.

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На його думку, про такі наслідки мають розуміти не лише сам Путін, але й його оточення. «Його має зупинити сама Росія… здорова частина Росії, а вона є», - наголосив Кравчук.

Перед цим ведучий шоу Савік Шустер порівняв Путіна з Адольфом Гітлером, наголосивши, що сьогодні таке порівняння є виправданим. Він прочитав клятву журналіста працювати чесно і закликав російських колег приєднатися до цієї клятви.