У Керчі озброєні люди намагалися проникнути у військову частину

Три автобуси з озброєними людьми у формі під'їхали до воріт Керченського загону морських прикордонників та заблокували їх. В одного автомобіля російські номери. Троє людей у цивільному в масках і зі зброєютримали на відстані журналістів .

У ході переговорів з командуванням частини автобуси все-таки пропустили в частину. Капітан ІІІ рангу Сергій Шамшура заявив, що невідомі люди у формі не висувають ніяких вимог, морські прикордонники перебувають на своїх постах.

Зброя Керченського загону морської охорони перебуває під контролем українських військових. Атрибутика морської частини збережена. За попередніми даними, ситуація буде незмінною до ранку.

Водночас Громадське ТБ повідомляє про захоплення частини №2382 в Балаклаві. Про це в ефірі заявила мати одного з військовослужбовців.

За її словами, російські військові в ході другого штурму, який розпочався близько 01:30, захопили 50 українських військовослужбовців, які перебували в частині. Їх нібито змушують писати заяви про перехід в "кримську армію" або йти у відставку. Призначений загарбниками дедлайн закінчується приблизно через 1,5 години.

За матеріалами kerch.com.ua, Українська правда