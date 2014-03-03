Засідання Погоджувальної ради у ВР відбудеться без журналістів
10:19, 03 березня 2014Політика
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Сьогоднішня Погоджувальна рада у ВР відбудеться без участі журналістів.
Засідання Погоджувальної ради відбудеться без журналістів
Сьогоднішня Погоджувальна рада відбудеться у форматі наради лідерів фракцій у голови Верховної Ради України, у якій участь преси не передбачена.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
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З огляду на це, а також враховуючи, що у Верховній Раді цілодобово працює прес-центр, пропонується усім представникам ЗМІ, які акредитувалися на засідання Погоджувальної ради, проходити до кулуарів другого поверху будинку парламенту по вул. Грушевського, 5.
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