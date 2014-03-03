Засідання Погоджувальної ради у ВР відбудеться без журналістів

Сьогоднішня Погоджувальна рада відбудеться у форматі наради лідерів фракцій у голови Верховної Ради України, у якій участь преси не передбачена.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Читайте такожРада нацбезпеки Польщі збирається з українського питання

З огляду на це, а також враховуючи, що у Верховній Раді цілодобово працює прес-центр, пропонується усім представникам ЗМІ, які акредитувалися на засідання Погоджувальної ради, проходити до кулуарів другого поверху будинку парламенту по вул. Грушевського, 5.