Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 4 березня

Верховна Рада вирішила, що наступне засідання парламенту України відбудеться у вівторок, 4 березня, о 10-й годині.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що за календарним планом роботи ВР на наступному тижні парламент мав би працювати в комітетах і фракціях.

Але оскільки “ситуація в країні дуже напружена, ситуація в Криму дуже небезпечна”, то на наступному тижні необхідно провести засідання парламенту, підкреслив він.

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Спікер додав, що вже у вівторок парламент вирішить, чи працюватиме в інші дні наступного тижня у пленарному режимі.

Під час обговорення цього питання в сесійній залі, народний депутат від Партії регіонів Анатолій Близнюк також зазначив, що має бути дана команда тим людям, які "стоять з дубинками” біля аеропортів, щоб пропускали народних депутатів, а не повертали їх назад для роботи в парламенті. Ці слова депутати в сесійній залі зустріли усмішками.