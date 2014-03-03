Сайт МВС розмістив оголошення про розшук Януковича

Оголошення про розшук Віктора Януковича з'явилося на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Його фотографія та персональні дані з'явилися у базі розшуку - в списку осіб, які переховуються від органів влади. У оголошенні уточнюється, що екс-президент переховується від органів досудового розслідування.

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За даними МВС, Віктора Януковича звинувачують за СТ.115 Ч.2 П.1. Він зник з Київщини 26 лютого цього року.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

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26 лютого у Генпрокуратурі заявили, що Януковичу, колишньому главі АП Андрію Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.

2 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що ГПУ відкрила ще одне кримінальне провадження проти Януковича. «Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу в Україні», - сказав він.