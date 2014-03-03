Головою Донецької облради став Шишацький
12:48, 03 березня 2014Політика
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На позачерговій сесії Донецької обласної ради головою облради обраний Андрій Шишацький, який до 1 березня був головою Донецької облдержадміністрації
Андрій Шишацький став головою облради
Як передає кореспондент УНІАН, голова рахункової комісії Донецької облради Володимир Генсицький оголосив, що з 180 депутатів Донецької облради сьогодні на сесії присутні 142 депутати, всі вони взяли участь в голосуванні.
Читайте такожУ Донецьку на мітингу вимагали відставки губернатора приїжджі росіяниЗа його словами, з 142 депутатів, які брали участь в голосуванні, кандидатуру Шишацького підтримали 117 депутатів, 21 - не підтримали і 4 - утрималися.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Сергія Таруту на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, звільнивши з посади Шишацького.
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