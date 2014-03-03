Уряд має намір найближчим часом розробити план розвитку Кримської автономії – Яценюк

«Ми сідаємо і вироблятимемо довгостроковий план розвитку автономії», - сказав Яценюк.

При цьому він відзначив, що план, що розроблятиметься, включатиме питання захисту прав власності, а також перелік політичних прав автономії. На думку глави уряду, відповіддю на такі дії має стати рух бізнесу у бік формування нових робочих місць, сплати податків і виконання соціальних зобов'язань.

«Право власності має бути захищене», - наголосив Яценюк.