Уряд має намір найближчим часом розробити план розвитку Кримської автономії – Яценюк
14:50, 03 березня 2014Політика
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Уряд має намір найближчим часом виробити довгостроковий план розвитку Автономної Республіки Крим, що включає широке коло питань економічного і політичного характеру.
«Ми сідаємо і вироблятимемо довгостроковий план розвитку автономії», - сказав Яценюк.
При цьому він відзначив, що план, що розроблятиметься, включатиме питання захисту прав власності, а також перелік політичних прав автономії. На думку глави уряду, відповіддю на такі дії має стати рух бізнесу у бік формування нових робочих місць, сплати податків і виконання соціальних зобов'язань.
«Право власності має бути захищене», - наголосив Яценюк.
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