У Луцьку заборонили рекламу «Українського вибору»

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення рада прийняла 3 березня, розглядаючи питання про заходи, пов’язані з російською агресією проти України.

Агітаційно-інформаційні матеріали організації «Український вибір» знімуть як матеріали "відверто антиукраїнської сили".

Читайте такожНа Закарпатті заборонили «Український вибір»

Голова фракції ВО «Свобода» у міській раді Юрій Вега запропонував, аби біля приміщення Луцької міської ради вивішували червоно-чорний прапор поряд з прапором міста та Євросоюзу. Рішення депутати підтримали.

Як відомо, одним із організаторів громадського руху “Український вибір” є Віктор Медведчук - екс-керівник адміністрації Президента України Леоніда Кучми. Організація, зокрема, агітує за зупинення асоціації України з ЄС, вступ до Митного союзу з Росією, встановлення народовладдя.