Представники Йорданії та Руанди в ООН закликали Путіна дотримуватися угод з Україною

Про це заявив йорданський представник на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні, повідомляє Еспресо ТВ.

Читайте такожЗасідання Ради Безпеки ООН. Онлайн відеотрансляція"Треба поважати суверенітет України та політичну незалежність України. Ми закликаємо Росію дотримуватись всіх двосторонніх угод, враховуючи Будапештський меморандум, двосторонню угоду 1997 року про дружбу і співпрацю. Зовнішнього втручання бути не повинно”.

При тому арабський дипломат наголосив на відповідальності ООН за розв’язок кризи.

Читайте такожПредставник США в РБ ООН назвала вигаданими доводи РФ про легітимність введення військ в Україну"Радбез ООН має взяти на себе зобов’язання щодо розв’язання цієї ситуації, ми підтримуємо всі зусилля всіх представників ООН, ми бажаємо отримати роз’яснення всіх сторін про те що діється на місці, це допоможе Радбезу упоратися з цією ситуацією”, - зазначив представник Йорданії.

Також представник Руанди в Радбезі заявив, що ситуація в Криму може мати "темні наслідки", тому що Росія володіє ядерною зброєю

"Нас глибоко турбує ситуація в Криму, ми закликаємо усі міжнародні сторони дотримуватися всіх міжнародних угод. Висловлюємо надію, що всі міжнародні сили чогось навчаться з цих подій. Руанда далека від України, але ми знаємо з валсного досвіду можуть бути дуже темні наслідки таких дій. Особливо коли йдеться про одну з держав, яка має ядерну зброю", - заявив він.