Прокуратура Севастополя вважає незаконним розпорядження про створення «міської прокуратури»

Про це повідомляє прес-служба прокуратура у зв`язку з опублікуванням рядом місцевих ЗМІ інформації про підписання Чалим відповідного розпорядження.

«Наголошуємо, що відповідно до Закону України «Про прокуратуру», в Україні існує єдина система органів прокуратури, до якої входять Генеральна прокуратура України, обласні, районні та міжрайонні прокуратури, в тому числі і прокуратура міста Севастополя. Ніхто, крім Генерального прокурора України, не має повноважень щодо створення та реструктуризації органів прокуратури, а також про призначення їх керівників», - йдеться в повідомленні.

«У зв`язку з тим, що керівництво Генеральної прокуратури України не приймало рішень про створення в Севастополі так званої міської прокуратури та про призначення виконуючого обов`язки її керівника, відповідне розпорядження №7 від імені голови координаційної ради з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста Олексія Чалого є незаконним», - додали в прес-службі.

Прокуратура Севастополя вважає «спроби підпорядкувати підрозділи правоохоронних органів так званій місцевій владі (мається на увазі Севастопольське міське управління із забезпечення життєдіяльності міста, створене за рішенням міськради Севастополя – УНІАН), або створити так звані місцеві правоохоронні органи протиправними. На всі незаконні дії і рішення органів прокуратури будуть реагувати в порядку, визначеному Законом».

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, голова координаційної ради з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста Олексій Чалий підписав розпорядження про створення Міської прокуратури і призначення виконуючого обов`язки прокурора Ігоря Пілата, який є чинним прокурором Севастополя.