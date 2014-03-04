Націоналізм не має нічого спільного з нацизмом - “Правий сектор”

Про це сказав голова київського штабу «Правого сектора» Андрій Тарасенко на прес-конференції в УНІАН.

«У нас у «Правому секторі» половина російськомовних, половина україномовних. Й ніяких проблем немає, хлопці між собою спілкуються, і наш прес-секретар – росіянин, москвич, і ніяких проблем немає, ми нормально працюємо. Ми українські націоналісти, для нас питання національності вирішене давним давно - незалежно від того, якої національності людина, якщо вона разом з нами бореться за Українську державу, вона для нас є побратимом”, - наголосив він.

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Тарасенко зауважив, що поряд з ним на прес-конференції сидить активіст “Правого сектора” киянин - єврей Борислав Береза.

Сам Береза зауважив, що в нього у Бабиному яру загинуло 7 родичів. “Як ви думаєте, я б підтримав нацистські рухи?”, - запитав він.

Водночас Береза підтвердив, що він особисто вважає себе “бандерівцем” і не бачить у цьому жодного негативу.

Він не відповів, чи відповідає дійсності інформація про те, що 8 березня відбудеться з'їзд “Правого сектора”, де рух формалізується в партію. “Я поки що нічого не можу про це сказати. Побачимо”, - наголосив він.

Також у ході прес-конференції Тарасенко підтвердив, що “Правий сектор” не планує поки йти з Майдану. “Для нас боротьба не закінчена - перезавантаження влади не відбулось, тому ми будемо продовжувати боротьбу обов'язково”, - наголосив він.