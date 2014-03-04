Путін: Необхідності вводити війська в Україну немає, але така можливість є

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Із приводу введення військ і використання військ: поки такої необхідності немає, але можливість така є», - сказав Путін.

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Він запевнив, що російські військові навчання, які провела російська армія, не пов'язані з подіями в Україні. За його словами, навчання планувалися раніше, але не оголошувалися, оскільки це раптова перевірка військ і вони направляються в місця постійної дислокації.

«Що може послужити підставою для використання збройних сил? Це крайній випадок», - сказав Путін, і додав, що у Росії є звернення Віктора Януковича про використання армії для захисту життя, свободи та здоров'я громадян України.

«Ми бачимо розгул неонацистів, націоналістів, антисемітів, що зараз відбувається в деяких частинах України, зокрема в Києві», - заявив Путін.

«Якщо ми побачимо, що це беззаконня починається в східних регіонах, якщо люди попросять нас про допомогу, а офіційне звернення діючого легітимного Президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі наявні в засоби для захисту цих громадян. І вважаємо це цілком легітимним», - заявив Путін.

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«Ми виходимо з того, що ми діємо виключно легітимно. Я сам завжди виступав за дотримання норм міжнародного права. Ще раз хочу підкреслити: ми вважаємо, що якщо я ухвалю рішення про використання збройних сил, то воно буде легітимним, повністю відповідним загальним нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення легітимного Президента, і відповідним нашим зобов'язанням. І в даному випадку співпадає з нашими інтересами щодо захисту тих людей, яких ми вважаємо близько пов'язаними з нами й історично, й спільною культурою, в економічному плані», - додав Путін.