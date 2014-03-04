Держприкордонслужба України посилила контроль на в'їзді в Крим

Державна прикордонна служба України встановила посилений контроль на в’їзді у Крим.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, розгорнуто 3 контрольно-пропускні пункти та виставлено прикордонні патрулі.

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Контрольні пункти розгорнуто в районі населених пунктів Салькове, Каланчак та Чаплинка. Всі вони посилені військовослужбовцями мобільних прикордонних підрозділів, МВС та Збройних сил України.

Поряд з тим, озброєні російські військовослужбовці продовжують блокування підрозділів охорони державного кордону, що розташовані в Криму. Зв'язок з деякими підрозділами відсутній.

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Проте контроль за державним кордоном прикордонники продовжують здійснювати. Встановленим порядком проведено заміну змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску «Крим» та «Сімферополь», де здійснюється прикордонне оформлення.

Усю ділянку державного кордону України в Криму продовжують охороняти українські прикордонники.