Погіршення ситуації у Криму може спровокувати потік біженців з України до ЄС - єврокомісар
Погіршення ситуації у Криму може спровокувати потік біженців з України до Європейсього Союзу, і західні сусіди України, які є членами ЄС, мають бути готовими прийняти біженців і прохачів притулку.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила журналістам комісар ЄС із внутрішніх справ Сесілія Малмстром після наради за участю міністрів внутрішніх справ 28 країн-членів ЄС.
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"Ми всі дуже струбовані ходом подій в Україні. Як міністри внутрішніх справ ЄС ми маємо бути пильними - чи ситуація може мати вплив на міграційні процеси або кількість прохачів притулку. Наразі цього не зафіксовано, але це можливо", - сказала Малмстром.
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"Ми вже перебуваємо у контакті з країнами-сусідами України, щоб вони вже готувалися на випадок такого розвитку подій. Європейська комісія готова підтримати процес підготовки. Але рішення наразі ще немає щодо можливості такого сценарію", - додала комісар ЄС.