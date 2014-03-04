Румунія заявила про принципову підтримку територіальної цілісності України
16:32, 04 березня 2014Політика
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Румунія підтверджує принципову підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Румунія виступила за вирішення українсько-російського конфлікту дипломатичним шляхом / REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Тітус Корлецян сьогодні під час телефонної розмови з керівником МЗС України Андрієм Дещицею, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.
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Дещиця подякував румунській стороні за підтримку та запросив Корлецяна відвідати з візитом Україну найближчими днями. Запрошення було прийняте із вдячністю, сказано в повідомленні.
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