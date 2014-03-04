Румунія заявила про принципову підтримку територіальної цілісності України

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Тітус Корлецян сьогодні під час телефонної розмови з керівником МЗС України Андрієм Дещицею, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

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Дещиця подякував румунській стороні за підтримку та запросив Корлецяна відвідати з візитом Україну найближчими днями. Запрошення було прийняте із вдячністю, сказано в повідомленні.