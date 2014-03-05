Путін номінований на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора Норвезького Нобелівського інституту Гейра Лундестада.

Як розповів Лундестад, на премію світу 2014 року висунуто рекордне число 278 кандидатів, у тому числі 47 організацій. Члени Комітету, які зустрілися у вівторок на своєму першому в цьому році засіданні, додали до цього списку свої власні пропозиції з акцентом на нещодавні події в Україні, зазначає сайт телеканалу Дождь.

«Частково мета нашої першої зустрічі полягає в тому, щоб обговорити останні події, члени комітету спробують передбачити, як вони можуть розвиватися», - сказав Лундестад.

Крім ситуації в Криму Нобелівський комітет обговорить антиурядові протести у Венесуелі і Таїланді. Крім Путіна в список претендентів потрапили Папа Римський Франциск, пакистанська активістка Малала Юсуфзай, екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден.