У Запоріжжі близько 200 осіб зібралися на проросійський мітинг

У Запоріжжі на площі перед будівлею мерії близько 200 чоловік зібралися на проросійський мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг на 12.00 зібралися в основному літні люди під прапорами міста Запоріжжя, кілька молодших людей всередині присутніх розгорнули розтяжки з гаслами: «Казахстан з нами!», «Задолбали!».

Трохи пізніше, близько 12.20, на площі з'явилося ще кілька молодих людей, які розгорнули гасла - «Росія з нами», «Білорусь з нами», «Звільнимо нашу Батьківщину».

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На сходах будівлі мерії в мегафон кілька молодих людей почали розповідати про те, що в Києві в госпіталі поранених «беркутят» не лікують і не годують, про що вони повідомили вчора, зателефонувавши на телеканал «Росія», і тепер "вони можуть чекати підтримки".

Якої саме підтримки і від кого, виступаючі не уточнили, але ці слова викликали у присутніх на площі аплодисменти. У натовпі кілька літніх людей, які прийшли на мітинг, витягнули з-під одягу картонки з написами: «Фашизм не пройде!», «Росія допоможи!», «Росія врятуй!».

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Зараз мітинг триває. У будівлі мерії відбувається 45-а сесія Запорізької міськради, на порядок денний якої серед інших планується винести питання про відставку мера Запоріжжя Олександра Сіна.

У приміщенні мерії перебуває близько 20 співробітників міліції.

Конфліктів або сутичок на даний момент не зафіксовано.