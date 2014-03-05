Тимошенко закликає негайно підписати Угоду про асоціацію з ЄС



Як повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”, про це вона заявила під час інтерв‘ю з американською інформагенцією The Associated Press.

«Понад 70 відсотків українців підтримують підписання Угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Треба негайно підписувати цю Угоду», - сказала вона.

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«Ніхто не може диктувати Україні, що їй робити на міжнародній арені. Україна - це перша країна, громадяни якої під час нашої європейської революції віддали життя за об’єднану Європу, європейську мрію, за європейські цінності. Якщо зараз нас хто-небудь буде примушувати відступити від наших європейських перспектив, це буде просто нечесно по відношенню до багатьох людей, які саме під цим гаслом йшли на барикади і саме з цією думкою практично валили диктатуру. І вони її повалили. І тепер вони мають право на те, щоб бути крок за кроком ближчими до об’єднаної Європи», - сказала Тимошенко.