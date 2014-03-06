У Криму українську армію оголосили окупантом

Рішення про вступ Криму до складу Росії набуло чинності, референдум потрібен тільки для його підтвердження, заявляє перший віце-прем’єр Криму Рустам Теміргалієв. Про це пише Радіо Свобода.

«Крим став територією Російської Федерації», – заявив він.

За словами Теміргалієва, єдиними законними збройними формуваннями на території Криму є російській збройні сили. «Збройні сили третіх держав чи інших держава будуть вважатися окупантами з відповідними наслідками для себе», – наголосив перший віце-прем’єр Криму.

Читайте такожДоля Криму може визначатися лише на всеукраїнському референдумі - Томбінські

Він зазначає, українським військовослужбовцям або запропонують скласти нову присягу, або їм нададуть можливість безпечно піти на територію материка.

Водночас, як заявив Теміргалієв, якщо на даний час готується договір між Кримом як суб’єктом РФ і власне Російською федерацією, у рамках якого будуть визначені повноваження Криму, а також низка економічних показників.

«Звичайно, як частина Криму ми будемо перебувати в російських економічних умовах, відповідно, у рублевій зоні», – сказав він.

Читайте такожВлада Криму нелегітимна і приймає рішення «під дулами кулеметів» - Турчинов

На даний час, за слоовами Теміргалієва, працює значна група спеціалістів із Росії, яка готується забезпечити входження Криму до складу РФ.

Верховна Рада Криму на сьогоднішній закритій позачерговій сесії ухвалила рішення про приєднання до Росії. Також депутати проголосували за призначення референдуму про статус півострова на 16 березня. Зокрема, на референдум виноситься два питання: «Чи підтримуєте ви входження Криму до складу Російської Федерації як суб’єкта федерації» і «Чи підтримуєте ви відновлення дії Конституції Республіки Крим в редакції 1992 року?».