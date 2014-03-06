Кабмін ухвалить рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Відповідні доручення щодо негайної підготовки проектів рішень про допомогу ЗСУ отримали міністр оборони та міністр фінансів.

Проектом відповідного нормативного акта передбачається підвищення окладів за військовими званнями у 10 разів.

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Крім того, з 1 жовтня 2014 року посадові оклади військових буде підвищено на 50%, а з 1 січня 2015 року – ще на 30%.

Загалом зазначені заходи дозволять збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України у 2,5 рази.

Крім того, в поточному місяці керівником уряду доручено виплатити всім військовослужбовцям ЗСУ, які проходять службу на території АР Крим, по додатковому місячному грошовому забезпеченню.

Від імені уряду України Яценюк висловив слова найвищої подяки військовослужбовцям Збройних сил України, які служать у Криму.

«Це люди, які присягнули народу України і залишаються вірними Присязі, – наголосив прем’єр. – Незважаючи на те, що в нас казна порожня, для героїв України уряд зробить все, щоб вони відчували: Українська держава їх шанує, поважає і турбується про них».