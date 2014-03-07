Канада не визнає референдуму в окупованому Криму – прем’єр

Канада не визнає референдуму, проведеного у Криму, регіоні України, який нині перебуває під незаконною військовою окупацією, заявив у четвер прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вторгнення Росії є акт агресії і очевидне порушення суверенітету України і міжнародного права, наголосив він, коментуючи призначення Верховною радою Криму референдуму про вступ півострова до Росії.

«Ми й далі будемо стежити за становищем в Україні з великим занепокоєнням і будемо співпрацювати з партнерами у «Групі семи» та іншими партнерами-однодумцями», – мовиться в заяві прем’єра Канади.

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Канада останніми днями вже пішла на низку кроків через вторгнення Росії на територію України, зокрема, зупинила участь у спільній із Росією міжурядовій економічній комісії і двосторонню військову співпрацю з Москвою, відкликала свого посла з Росії тощо.

Також Канада в середу заморозила активи 18 колишніх членів українського державного керівництва, яких підозрюють у розкраданні державних коштів України.